ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

أظهرت مجموعة من الصور اشتباكات بين مشجعي ناديي تشيسترفيلد وأولدهام أثليتيك الإنجليزيين على أرض الملعب بعد هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد تعرض حارس مرمي تشيسترفيلد، هاري تيرير أثناء الاشتباك العنيف لهجوم عنيف ألقي فيها أرضا ووصف بـ “القبيح”.

بيان إدانة

وخلال المبارة الإنجليزية، أحرز جيمس نوروود هدفا متأخرا ليمنح أولدهام نقطة ضد تشيسترفيلد في الدوري الوطني.

وقال بيان لنادي أولدهام: “أولدهام أثليتيك يدين أي تعد على أرض الملعب واستخدام الألعاب النارية، نحن نفخر بشغف مشجعينا، لكن سلوك كل من يمثل النادي يجب أن يظل قانونيا في جميع الأوقات”.

اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل