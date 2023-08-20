حسين لبيب متعجبا: ازاي حسن شحاتة ما يدخلش نادي الزمالك؟

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، إن قناة الزمالك يجب أن يكون دورها تعريفيا وتثقيفيا برموز الزمالك؛ لأنهم مثل أعلى للاعبين الصغار.

وأوضح لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "رموز الزمالك بعيد عن النادي، كيف لا يدخل حسن شحاتة نادي الزمالك؟، كيف يكون فاروق جعفر بعيدا عن النادي؟ وهم رموز يجب أن يتواجدوا باستمرار".

ولفت حسين لبيب إلي أن إجراء الانتخابات في النادي، لا يمكن أن تتم مباشرة، وإنه يلزم وجود لجنة ثلاثية لإدارة النادي خلال هذه الفترة.