بشرى لطلبة الدور الثاني.. مكانك محفوظ حتى لو الكلية قفلت وهذا هو الشرط

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة.

وأشار رفعت فياض، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة "المحور"، إلي أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية.

وأوضح، أن بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب سيتم فتح باب المرحلة الثالثة المتبقين من الناجحين من طلاب هذه السنة بالدور الأول، و الذي يصل عددهم إلى 205 ألف تقريبا، مضيفا أنه سيتم ضمهم مع الطلاب الدور الثاني و الإعلان عن تنسيق هذه المرحلة.

فرصة طلبة الدور الثاني قد تكون أفضل

وأضاف، أن فرصة الطلبة في الدور الثاني قد تكون أفضل من الناجحين بالدور الأول، مؤكدا أن الطالب يحصل على 50% من درجة المادة أيا كانت إجابته و تتضاف على درجات المواد التي تم النجاح بها سينتج عنه مجموع قد يؤهله إلى دخول كلية أغلقت بالمرحلة الأولى، معلقا: "مكانهم محفوظ بكليات المرحلة الأولى إذا كان مجموعهم يفوق الحد الأدنى لهذه الجامعات".

وتابع، أن طالب الثانوية العامة أمامه مكتب التنسيق للدخول بجميع الجامعات الحكومية و المعاهد العالية الخاصة، أما التقدم للجامعات الخاصة يكون من خلال الجامعات الخاصة مباشرة، و كذلك الجامعات الأهلية.



