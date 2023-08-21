عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى لطلبة الدور الثاني.. مكانك محفوظ حتى لو الكلية قفلت وهذا هو الشرط

رفعت فياض
رفعت فياض

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة.

 

وأشار رفعت فياض، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة "المحور"، إلي أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية.

وأوضح، أن بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب سيتم فتح باب المرحلة الثالثة المتبقين من الناجحين من طلاب هذه السنة بالدور الأول، و الذي يصل عددهم إلى 205 ألف تقريبا، مضيفا أنه سيتم ضمهم مع الطلاب الدور الثاني و الإعلان عن تنسيق هذه المرحلة.

فرصة طلبة الدور الثاني قد تكون أفضل

وأضاف، أن فرصة الطلبة في الدور الثاني قد تكون أفضل من الناجحين بالدور الأول، مؤكدا أن الطالب يحصل على 50% من درجة المادة أيا كانت إجابته و تتضاف على درجات المواد التي تم النجاح بها سينتج عنه مجموع قد يؤهله إلى دخول كلية أغلقت بالمرحلة الأولى، معلقا: "مكانهم محفوظ بكليات المرحلة الأولى إذا كان مجموعهم يفوق الحد الأدنى لهذه الجامعات".

وتابع، أن طالب الثانوية العامة أمامه مكتب التنسيق للدخول بجميع الجامعات الحكومية و المعاهد العالية الخاصة، أما التقدم للجامعات الخاصة يكون من خلال الجامعات الخاصة مباشرة، و كذلك الجامعات الأهلية. 


 

رفعت فياض المرحلة الثالثة كليات المرحلة الأولى الحد الأدنى الثانوية العامة الجامعات الحكومية الجامعات الاهلية تقليل الاغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

ترشيحاتنا

تحذير خطير.. فتاة تقلع عينيها من وجهها بسبب المخدرات| تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة أمريكية تستثمر 1.4 مليار دولار في مصر

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

بشرى لطلبة الدور الثاني.. مكانك محفوظ حتى لو الكلية قفلت وهذا هو الشرط

مفاجأة.. محمد صلاح على بعد خطوة من الانضمام لاتحاد جدة السعودي

وسط تخوفات من تسونامي.. زلزال يضرب الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ