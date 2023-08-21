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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توحيد مصرف ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتوزيع العادل لدخل النفط

علم ليبيا
علم ليبيا

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في منشور على حسابه بمنصة “إكس” اليوم الاثنين “نرحب بإعادة التوحيد كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا”.

وأضاف: “يجب أن يتبع العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتمع أمس الأحد،  مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس "كدليل على توحيد مصرف"، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، أضاف المصرف في بيان أن الاجتماع عقد "تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد". كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن "مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".

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