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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحديد موعد وصول رباعي الزمالك المحترف استعدادا لفترة الإعداد

الزمالك
الزمالك

تقرر وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحترفين إلى القاهرة  قبل 24 ساعة من موعد أول مران للفريق في بداية فترة الإعداد والمقرر له الأول من سبتمبر المقبل.

وشدد الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين الأجانب على ضرورة العودة إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان التونسيان  سيف الجزيري وحمزة  المثلوثي سافرا إلى تونس  في الفترة الماضية كما سافر  السنغالي إبراهيما نداي إلى بلاده كما  سافر البنيني سامسون أكينيولا إلى بلاده.

 يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

الزمالك سيف الجزيري المثلوثي إبراهيما نداي نادي الزمالك سامسون أكينيولا كارلوس أوسوريو

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