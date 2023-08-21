بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وغرفة تكنولوجيا المعلومات

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، بروتوكول تعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتلتعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات بين مصر وشركاءها الأفارقة.

يهدف البروتوكول إلى دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك والتدريب في هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا البروتوكول خطوة مبتكرة في المجال.



تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يُمثل خطوة جديدة في سبيل دمج جهود القطاعين وتحقيق تنامي ملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، حيث تُعتبر الدولة منصة مركزية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتحقيق التكامل والتعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية في العالم الحديث خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية، وأعرب أيضًا عن ثقته في أن هذه الخطوة ستعمل كحافز للمزيد من التعاونات المثمرة بين قطاع الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال في دعم التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.

من جهته، أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات إلى أهمية هذا التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والذي سيسهم بشكل كبير في دعم الابتكار والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مصر والقارة الأفريقية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة استراتيجية لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز وجهة مصر كمركز رئيسي للتكنولوجيا والابتكار في القارة الأفريقية وجعلها وجهة رئيسية في مجال التكنولوجيا والابتكار على خريطة القارة الأفريقية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح أفق جديدة للتعاون المشترك وتوفير فرص استثمارية جديدة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري والأفريقي.