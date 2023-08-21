عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري : تنسيق مع إندونيسيا لخدمة قضايا المياه في أفريقيا

صدى البلد

على هامش مشاركته في "الأسبوع العالمى للمياه" في ستكهولم التقى  الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بباسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا فى مجال المياه ، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالى للامكاو) وإندونيسيا بالشكل الذى يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكافة دول العالم .

وتوجه  باسوكى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من (١٨ - ٢٤) مايو ٢٠٢٤ ، حيث أبدى الدكتور سويلم رغبة مصر فى المشاركة فى هذا المنتدى الهام لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ ، مشيرا لمشاركة ممثلين عن الجانب المصرى فى كافة الإجتماعات التحضيرية للمنتدى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية ، مشيرا لأهمية البناء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى هذا المجال خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية .

كما أشار  لقيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27 ، متوجها بالدعوة لإندونيسيا لدعم هذه المبادرة الهامة .

IMG-20230821-WA0136
IMG-20230821-WA0136
IMG-20230821-WA0135
IMG-20230821-WA0135
IMG-20230821-WA0133
IMG-20230821-WA0133

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

ترشيحاتنا

سقوط رجال الشرطة المزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة

سويلم : تعاون مصري إماراتي لوضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

وزير الري : تنسيق مع إندونيسيا لخدمة قضايا المياه في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

فيديو

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ