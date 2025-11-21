تعرف علي موعد عرض مسلسل 2 قهوة

اعلنت منصة يانجو بلاي، عن موعد عرض مسلسل 2 قهوة، والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي.

العمل من المقرر عرض أولي حلقاته 29 من الشهر الجاري علي منصة يامجو بلاي، ومحموعة قنوات dmc دراما.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، و من بطولة أحمد فهمي و مرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية.

يقدّم الإعلان لمحات من قصص عاطفية مشحونة بالتوتر والانفعال، تكشف عن الصراعات الداخلية والتحديات التي يواجهها الأبطال بين القلب والعقل، في عمل يجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية بأسلوب واقعي وأداء تمثيلي مؤثر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول شخصية تواجه تحديات مهنية وتقع في قصة حب جديدة، قبل أن تعود طليقته لتقلب موازين حياته من جديد. ويعد بقصة درامية مشوّقة تستكشف عوالم الحب المعقّد وأسرار العلاقات الإنسانية.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم ايهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري وعمر رياض ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر، حيث يُعرض أولًا وحصريًا على تطبيق "يانغو بلاي" ليمنح المشاهدين فرصة متابعة العمل الجديد فور صدوره وبأفضل جودة مشاهدة.