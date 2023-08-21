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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، والتي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بقنا حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" مقيمان بالشرقية ، تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بالمنيا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته مشغولات ذهبية ، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وفي المعادي تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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