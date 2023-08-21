بعروض لفرق الفنون الشعبية في الأقاليم .. ثقافتنا في إجازتنا تواصل التألق بالمحافظات.. أغان تراثية وموسيقى فلكلورية

تواصل مبادرة «ثقافتنا في اجازتنا» للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، تقديم فعالياتها المتنوعة بمحافظات الجمهورية، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وشهد ختام الأسبوع الرابع للعروض الفنية الصيفية ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" عروضا فنية لفرقتي الحرية للفنون الشعبية بدمياط الجديدة، والمنصورة للموسيقى العربية بممشى النيل برأس البر وسط حضور جماهيري كبير.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية لجمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة عروضها من التراث السكندري ورقصاتها المميزة ومنها "بنات بحرى، التنورة للفنانين نور الدين نصر ومحمد جزيرة وبلال على وأحمد البوك، صيادين، حلاوة شمسنا إهداء للفنان محمد رضا، صولو اسكندراني، فلاحي، الزفة، تحيا مصر، العروض من تصميم وإخراج نصر الدين محمد.

واستكمالا للبرنامج المقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عزفت فرقة المنصورة للموسيقى العربية أجمل الأغاني والألحان وسط تفاعل وطرب من المصطافين على وقع أغاني الزمن الجميل، حيث غنت حبيبة وليد دارت الايام، أكرم عنان قولوا لعين الشمس، محمد ابراهيم على اللي جرى، محمود جمال يا بهية، نجلاء عادل لا تهون العشرة"، إلى جانب أغنيات أما براوة، يا وبور الساعة ١٢، أنا يا اللي كنت طبيب الهوى.

وعلى مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، استمرت عروض الفرق الفنية، وقدمت فرقة كورال الطفل، مجموعة متنوعة من الأغاني بقيادة مدرب الفرقة الفنان إيهاب أبو خطوة ومنها "يا تمر حنة، إن راح منك يا عين، اي والله، الحلوة دي، تحيا مصر".

كما قدمت فرقة الأطفال للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من الاستعراضات بقيادة مدرب الفرقة الفنان محمد تمام ومنها "سوسة كف عروسة، أنا أنا، الشلال، الحجالة، الفرح البدوي".

وجاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وإلى جانب ذلك استمرت فعاليات معرض الكتاب المقام علي هامش العروض، ويتضمن اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات، بيننا واصلت الفنانة نهلة عبدالفتاح الورش الفنية، فنفذت ورشة لعمل المفارش بخيوط المكرمية، وطريقة تنفيذ غرز المفرش وطريقة تقسيم الغرز لعمل مفرش دائري أو مستطيل.

وبأسبوعها الرابع شهدت ليالي مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" عروضًا فنية متنوعة من الإبداع المصري الساحلي والبدوي، ضمن البرنامج الصيفي، بتفاعل كبير من جمهور رأس البر، وضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرات الفلكلور السكندري ومنها: بنات بحرى، التنورة للفنان محمد جزير، صيادين، حلاوة شمسنا إهداء للفنان محمد رضا، صولو إسكندراني، فلاحي، الزفة، تحيا مصر، وقدمت الحفل سمر صابر، بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

والتقى جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة مع فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية ومجموعة من رقصات التراث البدوي ومنها: الخزام، البلح، البادية، التنورة، المقرونة، تدريب محمد عبد الله، وإدارة سمير معوض.

وتضمنت الفعاليات المقامة بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، استقبل جمهور شاطئ النرجس بمصيف بلطيم فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مقطوعة موسيقية بعنوان للصبر حدود، مديح في رسول الله أداء المجموعة، أغنية سلم علي غناء وفاء شاكر، يا ابن الحلال غناء إسراء سمير، وياك يا حياتي لعفاف أحمد، أم العيون غناء شعبان، هوا يا هوا غناء شهد، سواح لعلي فهمي، فلاح وراضي غناء سمير، مديح في رسول الله الشيخ محمد إبراهيم، والنبي الهادي أداء نعيمة حمدي.