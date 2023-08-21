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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت. 

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على https://emis.gov.eg 

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني من خلال الضغط على https://fany.emis.gov.eg 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

واعتمد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس  بنسبة نجاح 92.4%.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ، مؤكدة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى:

 

  • عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%.
  • عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%.
  • عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%.
  • عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.
  • إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%.
  • نسبة النجاح في الدورين 92.90% .

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن :

  • عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668).
  • إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%.
  • نسبة النجاح في الدورين 98.77%.

 

أما بالنسبة  للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

  • عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427).
  • إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%.
  • نسبة النجاح في الدورين 98.88%

 

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى :

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

 

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)                

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%


كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%        

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%        


• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%        

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%      


اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%

نسبة النجاح في الدورين 98.28%

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