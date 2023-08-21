أحداث النيجر.. كيف يشكل الغرب خطرا في إفريقيا؟

نشر الخبير الاقتصادي، فرانسوا بيرد، مقال في صحيفة وول ستريت جورنال يناقش فيه توسيع الصين وروسيا لنفوذهما في أفريقيا، وما تحتاج الولايات المتحدة إليه لاستعادة الاستقرار في القارة.

تشير الاضطرابات الأخيرة في غرب إفريقيا إلى أنه إذا لم تغير أمريكا نهجها ، فقد تفقد القارة أمام الصين وروسيا. وصول العسكريين للحكم في النيجر هو التاسع في غرب ووسط أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية ، لكن لا تبدو الولايات المتحدة وفرنسا أقل دهشة وحسمًا الآن مما كانت عليه خلال أي من الصراعات السابقة. يجب على واشنطن توضيح أهدافها الأفريقية ووضع استراتيجية جديدة لتحقيقها.

وأضاف بيرد، بعد الحرب الباردة ، كانت الديمقراطية في تصاعد في جميع أنحاء أفريقيا. كل هذا التقدم الديمقراطي في خطر الآن لأن صانعي السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا غابوا عن كيفية تغيير ميزان القوى من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية وكتلة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). لقد أربكت مبادرة الحزام والطريق بكين في الاقتصاد الأفريقي ، في حين أنشأت بريكس بديلاً للمؤسسات الدولية التقليدية التي تجمع بين الجهات الفاعلة المعادية للغرب في الغالب ، ربما باستثناء الهند.

بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بعد الوباء. كانت جنوب إفريقيا ، التي ستستضيف قمة بريكس هذا الأسبوع ، على استعداد لوضع عضويتها في اتفاقية التجارة الخاصة بقانون النمو والفرص في إفريقيا مع الولايات المتحدة على المحك من خلال قيادة كتلة أفريقية "غير منحازة" تتلاحم مع روسيا. تظهر هذه المشاعر المعادية للغرب من خلال الانقلابات العديدة في بوركينا فاسو ، من خلال استيلاء الصين على ميناء البحر الأحمر في جيبوتي ، وبناء الصين لميناء بحري بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الجزائر.

في حالة من الذعر ، هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري. ولكن على الرغم من المخاطر الكبيرة - الاستقرار في غرب إفريقيا ، ومطالبة النيجر بـ 7.5٪ من اليورانيوم في العالم ، وثقة الحلفاء الأفارقة - لم تخصص أمريكا علنًا موارد لتحرك إيكواس. في المقابل ، دعمت روسيا الانقلاب بمجموعة فاجنر المرتزقة. ستدخل الصين في النهاية أيضًا.

لا يزال بإمكان أمريكا تأمين مصالحها الإستراتيجية في إفريقيا باتباع نهج ثلاثي المحاور. يجب على واشنطن دعم الشركات الأمريكية لمساعدة إفريقيا على تطوير مواردها المعدنية والنفطية والغازية لتسريع التنمية الاقتصادية. تحتاج إفريقيا إلى طاقة رخيصة ويحتاج الغرب إلى معادن مهمة. يجب أن تستثمر أمريكا في الديمقراطية والمؤسسات الداعمة لسيادة القانون من خلال توفير التمويل والمساعدة لأنظمة المحاكم ، وجهود مكافحة الفساد ، وتدريب القضاة والمحققين والمدعين العامين. ويجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بشكل حاسم لتوفير معلومات استخباراتية ومساعدة عسكرية مركزة لدعم قتال القارة الإفريقية ضد المتطرفين الإسلاميين.

يجب على أمريكا أن تتصرف بسرعة للحفاظ على الديمقراطية الأفريقية. يمكن أن تستخدم قوتها العسكرية للإطاحة بقادة الانقلاب في النيجر واستعادة الحكم المدني وحمايته ، ودعم العمل العسكري إيكواس بسخاء ، أو عقد صفقة مع قادة الانقلاب لإبقاء روسيا والصين والمتطرفين الإسلاميين خارج النيجر.

لو اتخذت واشنطن إجراءات في وقت سابق ، لكانت إفريقيا أقوى اليوم ، وسيكون تأثير الصين وروسيا أقل على القارة. ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت للولايات المتحدة لإنقاذ سياستها الأفريقية واستعادة الاستقرار.