لسه الدنيا بخير..مسعف وسائق يعيدان 175 الف لاصحابها في دمياط

أعاد رجال إسعاف دمياط، مبلغ 175,781 لأصحابه كان قد وجد بالطريق العام بعد أن وقع حادث على الطريق الدولي مساء أمس أمام العنانية في اتجاه بورسعيد، حيث تعرضت سيارة ربع نقل لانقلاب وأصابه قائدها وكان بحوزته المبلغ.

وعلى الفور توجهت سياره اسعاف من مرفق إسعاف دمياط قيادة السائق اسامة كشك، والمسعف ربيع عزت وهم عاملين بهيئة الإسعاف المصرية بدمياط.

وتبين اصابه عبد الهادي محمد عيد البسيوني، يبلغ من العمر 44 عامًا، ومقيم بقريه ديسط بمركز طلخا محافظه الدقهلية. تم تشخيصه بجروح وسحجات في الوجه واليدين، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وكان بحوزته مبلغ مالي بقيمة 175,781 جنيه مصري وتليفون محمول

تم نقل المصاب إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج وقام السائق والمسعف بتسليم المبلغ والتليفون المحمول ..



