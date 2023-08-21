بأماكن تسيطر عليها الحكومة.. احتجاجات تهز جنوب سوريا

قال نشطاء في المعارضة السورية إن الاحتجاجات انتشرت، يوم الاثنين، في محافظتين تسيطر عليهما الحكومة في جنوب سوريا، وسط غضب واسع النطاق بسبب انهيار الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية لكثير من الناس في الدولة التي مزقتها الحرب.

ولا تزال الاحتجاجات النادرة محصورة في جنوب سوريا وبعيدة عن معاقل الحكومة على طول ساحل البحر المتوسط والعاصمة دمشق وأكبر المدن بما في ذلك حلب وحمص.

جاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين لمضاعفة أجور ومعاشات العاملين في القطاع العام، ما أدى إلى حدوث تضخم وتفاقم المشاكل الاقتصادية للآخرين وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

ارتفع الدولار الأمريكي من 7000 ليرة سورية مطلع عام 2023 إلى 15000 ليرة الآن. في بداية الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية عام 2011، تم تداول الدولار عند 47 ليرة.

تركزت الاحتجاجات في مدينة السويداء الجنوبية، موطن الأقلية الدرزية في البلاد، ومحافظة درعا المجاورة، التي غالبًا ما تُعتبر مهد الانتفاضة السورية قبل 13 عامًا. اشتدت الاحتجاجات المتفرقة في السويداء ضد الحكومة والفساد وتحولت إلى أعمال عنف، بينما شهدت درعا، التي عادت إلى سيطرة الحكومة منذ 2018، جرائم عالية واشتباكات بين الميليشيات.

لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة يوم الاثنين بشأن اليوم الثاني من الاحتجاجات في السويداء ودرعا.

أفادت إذاعة شام FM الموالية للحكومة، عن تأجيل الامتحانات النهائية في فروع جامعة دمشق في السويداء حتى إشعار آخر بسبب عدم تمكن بعض الطلاب من الوصول إلى الحرم الجامعي بسبب إغلاق الطرق.

يأتي قرار الأسد برفع الأجور والمعاشات مع استمرار الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في إعادة هيكلة برنامج دعم مكلف للوقود والبنزين والقمح. بعد فترة وجيزة من القرار، ارتفعت أسعار النقل العام والوقود. يعاني الاقتصاد بالفعل بعد سنوات من الصراع والفساد وسوء الإدارة والعقوبات التي يقودها الغرب على الحكومة بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب والتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة.

هتف عشرات المتظاهرين في مدينة السويداء برفقة رجال دين دروز، بحسب موقع السويداء 24 الإخباري الذي يديره ناشطون في المنطقة، وجاء المحتجون إلى عاصمة المقاطعة من قرى قريبة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو مراقب حرب معارض، بأن المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسية في السويداء، بما في ذلك الطريق المؤدية إلى المقر المحلي لحزب البعث الحاكم.

في محافظة درعا، انتشرت الاحتجاجات ضد الحكومة في مارس 2011 بأنحاء البلاد، خرج المتظاهرون في قرى منها نوى وجاسم الصنمين وداعل مطالبين بإسقاط حكومة الأسد وطرد النفوذ الإيراني من المنطقة، بحسب ناشط معارض، يسمي احمد المسالمة.

تقدر الأمم المتحدة أن 90٪ من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون في فقر وأن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليونًا يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة.