الرئيس النيجيري يؤدي اليمين الدستورية أمام 45 وزيرا

أقسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، يوم الاثنين، أمام 45 وزيرا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من انتخابه، ووعد بأن حكومته ستسرع في جدول أعمالها التنموي.

يهدف مجلس الوزراء إلى المساعدة في تحسين أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، حيث يعاني الملايين من صعوبات اقتصادية تفاقمت بسبب سياسات الحكومة الجديدة التي كان لها تأثير فوري في زيادة الضغط على ملايين النيجيريين الفقراء.

في حفل الافتتاح في العاصمة أبوجا، أقر تينوبو بالتحديات "الهائلة" لنيجيريا وقال إن مجلس الوزراء يوفر فرصة لتنفيذ "الإصلاحات التي طال انتظارها".

وأكد "يجب أن نحمل بعضنا البعض المسؤولية؛ وقال الرئيس للوزراء "علينا القيام بالمهمة لتلبية توقعات جميع النيجيريين".

ويشار إلى أن حكومة نيجيريا الحالية هي الأكثر في الإنفاق الحكومي منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في عام 1999، مما أثار انتقادات على الرغم من وعود تينوبو بخفض التكاليف. أقل من 20٪ من أعضاء مجلس الوزراء من النساء، وهو ما يمثل استمرارًا لتقليد طويل من التمثيل النسائي المنخفض في الحكم في نيجيريا.

بالإضافة إلى التكنوقراط من القطاع الخاص، يضم الوزراء أيضًا العديد من الموالين للحزب، بما في ذلك المحافظون السابقون الذين ساعدوا في حشد الدعم لتينوبو عندما كان يخوض حملته الانتخابية ليصبح رئيسًا.