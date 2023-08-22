يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عندما كان البعض يأمل في رؤية نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا يشارك مع فريق الهلال السعودي في الملاعب، جاءت المفاجأة: غيابه المتوقع.

هذا الأمر لم يمر دون لفت الانتباه، إذ يثير الكثير من الاستفهامات حول تأثير هذا الغياب على الفريق والجماهير.

الزعيم السعودي يقدم لاعبه الجديد

وفي حفل رائع أُقيم في استاد الملك فهد الدولي، قدم نادي الهلال السعودي لاعبه الجديد في يوم السبت الماضي.

وتزامن ذلك مع مواجهة الفريق مع الفيحاء ضمن الجولة الثانية من دوري روشن. إلا أن اللمسات المثيرة للإعجاب لم تنتهِ مع نهاية المباراة.

إصابة نيمار ومؤتمر جورج جيسوس

وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، شهدنا المدير الفني للهلال جورج جيسوس وهو يكشف عن تفاصيل هامة.

وأفاد أن نيمار يعاني من إصابة، واقتصر على التعبير عن انزعاجه من استدعائه لمعسكر منتخب البرازيل المقبل. وأعلن أنه لا يملك معلومات حول موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

تفاصيل التقرير الطبي والتوقعات

ووفقًا للتقرير الطبي الذي أُرسل للجهاز الطبي للهلال، فإن الموعد المبدئي لعودة نيمار للتدريبات سيكون بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة. وهذه الفترة ستبدأ في أوائل سبتمبر وستستمر حتى منتصف الشهر نفسه.

رد فعل الاتحاد البرازيلي

وبسرعة أجاب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الانتقادات الموجهة له. وصدر بيان رسمي منه نفى فيه معرفته بإصابة نيمار، وأكد متابعته المستمرة لوضعه. وأكد البيان أنه كان دائمًا على تواصل مع اللاعب خلال فترة علاجه.

توقعات الجماهير واستجابة البرازيلي

هذا الأمر أثار استفزاز المدير الفني جورج جيسوس الذي أعرب عن استيائه بشدة. خلال مؤتمر صحفي عبّر جيسوس عن رأيه قائلاً: "نيمار لا ينبغي أن يتوجه للبرازيل في حالته الحالية. يجب أن يكون جاهزًا تمامًا، فإصابته تشكل مشكلة للهلال". هذا التعليق أثار صدمة واستياء الجماهير السعودية.

توضيح الجانب البرازيلي

وبالتوازي مع هذه التطورات، خرج الجانب البرازيلي ليعلن عن وقوفه إلى جانب نيمار. وأصدر بيانًا رسميًا نفى فيه علمه بأي إصابة تؤثر على اللاعب. كما أكد أنه كان يتواصل معه باستمرار خلال فترة علاجه. سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب.

غياب نيمار وآفاق الهلال

بهذا تأكد بشكل رسمي غياب نيمار عن خمس مباريات مهمة للهلال، بما في ذلك مواجهات أمام الرائد، الاتفاق، كلاسيكو الاتحاد، والرياض. وهذه الغيابات ستضع تحديًا أمام الفريق.