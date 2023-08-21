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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل معهد المحاصيل الزراعية: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 55%

خالد حماد
خالد حماد

قال الدكتور خالد حماد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية بالمعهد القومي للبحوث الزراعية، إن مصر ناجحة في تثبيت معدل الاستيراد الخاص بها على الرغم من الزيادة السكانية الهائلة كل عام، وهو أمر يمثل نجاحا كبيرا جدا نتيجة مجهودات وزارة الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة اتجهت لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح. 

خالد حماد يتحدث عن نجاح مصر في ملف الزراعة 

وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر النشرة الإخبارية الخاصة بقناة اكسترا نيوز، أن مصر تحتفظ بـ 55% اكتفاء ذاتيا من القمح على الرغم من زيادة السكان، والظروف العالمية التي تعاني منها مصر، موضحا أن الذرة والأرز أصبحا محاصيل بها نسبة اكتفاء مميزة، مشيدًا بدور الدولة فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحا أن مصر لديها مركز بحوث زراعية هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وإنجازاته عديدة محليا ودوليا. 

وتابع وكيل معهد المحاصيل الزراعية، أن المزارع المصري أصبح لديه تقاوي قمح مصرية، وأصبح القيراط ينتج إردب قمح، وهو نجاح كبير بالنسبة للمزارع، مشددا على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بالنسبة للأرز، وأحيانا يتم تصدير فائض، وفي الذرة تمت زيادة المساحة المزروعة، موضحا أن مصر حصلت على المركز الثالث في إنتاج القمح في العالم، والأول في القمح الربيعي. 

وأردف، أن مصر تشهد توسعا أفقيا في المساحات المزروعة لم يكن يحدث منذ 20 عاما، وهذا يشهده الجميع من خلال زيارات الرئيس السيسي، إذ أن مصر تزيد مساحات مزروعة إضافية كل عام، وهو إنجاز كبير للدولة المصرية في الوقت الحالي في ضوء التحديات الكبيرة التي تعاني منها الدولة المصرية. 

واستكمل، أن مصر في اتجاهها لتقليل فاتورة الاستيراد إلى حد كبير، ومازالت تحقق النجاحات في ملف المحاصيل الزراعية.

مصر وزارة الزراعة القمح قناة إكسترا نيوز المحاصيل الزراعية

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