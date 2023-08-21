مشاكل صحية خطيرة ووفاة.. تحذيرات مقلقة بعد عودة تفشي فيروس كورونا

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن دراسة جديدة، أن الخطر المتزايد للإصابة بأمراض الرئة والسكري والتعب بعد الإصابة بـ فيروس كورونا قد يستمر حتى بعد عامين.

وقالت “واشنطن بوست”، إن "الأشخاص الذين أصيبوا حتى بأشكال خفيفة من فيروس كورونا، بعد عامين من الشفاء، لا يزالون معرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض الرئة والتعب والسكري وعدد من الأمراض الأخرى المميزة لمتلازمة ما بعد الإصابة"، في إشارة إلى الدراسة، التي نشرت لأول مرة في مجلة نيتشر ميديسين.

وأضافت: “لأول مرة، تم التأكيد علميا على أن عددا من العواقب التي يمكن أن تتطور بسبب متلازمة ما بعد الإصابة يمكن أن تستمر لأكثر من عام بعد المرض”.

وكشفت الدراسة أن المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا معرضون بشكل خاص لخطر المشاكل الصحية المستمرة والوفاة بعد عامين من الإصابة، لكن الأشخاص الذين عانوا من المرض بسهولة أكبر لا ينجون من عواقبه.