كورونا لم تنتهي .. أخصائي مناعة: المتحور الجديد سرعته عنيفة| فيديو

قال الدكتور أشرف جوهر ، أخصائي الباطنة والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن انتهاء فيروس كورونا بالكامل، ولكنها اعلنت انتهاء حالة الطواريء العالمية، ولازالت هناك عدد من المتحورات التي تسبب العدوى .

وتابع الدكتور أشرف جوهر ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن طبيعة فيروس كورونا انه يتأثر بارتفاع درجة الحرارة ، ويقلل الحركة الخاصة بها ، ولكن قدراته على البقاء على الأسطح البيولوجية أعلى من الفيروسات الاخرى .

وأردف ، أن متحور " ايجي فايف " سريع الانتشار ، وله القدرة على عمل عدوي عنيفة ".