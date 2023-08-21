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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المتحور الجديد.. قرار مرتقب من الرئيس الأمريكي لمواجهة كورونا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

 

وذكر المسؤول في تصريحات نقلتها “رويترز”، أنه في حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه ليس هناك أي سبب أو داعي أن تخفي الدولة المصرية أي شيء يتعلق بمتحور كورونا الجديد، وهناك ٥٠ دولة مصابة به.


وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية لميس سلامة أن دول العالم كله مازالت تعاني من فيروس كورونا وإصاباته، وهناك أنتشار أنواع متعددة من إصابات الجهاز التنفسي بالفيروسات فهذا امرا وارد في جميع الأوقات.

 

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