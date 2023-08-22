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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رفعت سيد أحمد: المصريون ثاروا في 30 يونيو على تاريخ الإخوان وعنفها

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ نزول المصريين في 30 يونيو 2013 كان ثورة على حسن البنا والتشكيلات الأولى للتنظيم الخاص للإخوان في الثلاثينيات وحقبة الأربعينيات، وكانت ثورة على الذين اغتالوا النقراشي والعنف في التاريخ واستخدام العنف في الحكم وإقصاء الآخرين.

رفعت أحمد: المصريين ثاروا على تاريخ الإخوان

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المصريين ثاروا على تاريخ الإخوان، أي أنها كانت ثورة تاريخية، فقد كانت الحاجة تاريخية أكثر من كونها صداما في لحظات.

وتابع الكاتب والباحث، أنّ خروج المصريين للشوارع في 30 يونيو كانت ثورة على موروث كبير من كراهية الآخر واختطاف الوطن من أجل وضعه داخل تنظيم، وليس تنظيما في إطار وطن، بالإضافة إلى أنها ثورة على مفاهيم وفلسفة في الحكم وروح الثأر والانتقام من المختلفين.

الإخوان رفعت أحمد الحركات الإسلامية النقراشي 30 يونيو ثورة تاريخية

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