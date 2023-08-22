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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ملكة التعبير| ابنة هند رستم تكشف السبب الغريب للقاء عباس العقاد بوالدتها

عباس العقاد و هند
عباس العقاد و هند رستم

قالت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن والدتها لم تكن لديها علاقات واسعة مع الفنانين من الوسط الفني إلا في المناسبات و الأعمال فقط.

وأضافت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن في لقاء سابق لوالدتها مع عباس العقاد قد وصفها بـ "ملكة التعبير" بدلا من "ملكة الإغراء".

شبيهة لحبيبته السابقة التي تسمى "سارة"

ولفتت ابنة هند رستم، إلى أن عباس العقاد أختار أن يقوم بهذا اللقاء مع والدتها من بين فنانتين أخريات، و الذي استمر لمدة ساعتان بدلا من النصف ساعة المقررة، موضحة أن سبب اختياره لها هو إنها شبيهة لحبيبته السابقة التي تسمى "سارة".

وأوضحت، أن عباس العقاد كان من مُعجبي هند رستم و يشاهد أفلامها، معقبة: "لما قابلها بهذا اللقاء لأول مرة شاف أنها إنسانة حساسة و عكس ما تبدو عليه بأفلامها فأطلق عليها ملكة التعبير".

 

هند رستم بسنت رضا عباس العقاد ملكة التعبير ملكة الإغراء

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