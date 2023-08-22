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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد أخذت دور والدتي في فيلم عالمي

برلنتي عبد الحميد
برلنتي عبد الحميد و هند رستم

قالت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن المخرج العالمي هيتشكوك، أراد أن تجسد والدتها دورا في أحد أعماله، ولكن هذا الدور أدته الفنانة برلنتي عبد الحميد؛ بسبب عدم علم والدتها به.

وأوضحت بسنت رضا، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هند رستم لم تكن على علم بذلك، حتى أرسل صحفي أمريكي، كتابا له، يجمع بين أفضل الممثلين حول العالم، وكانت صورتها هي الأكبر على الغلاف بين باقي الفنانات الأمريكية.

وأضافت: "كان كاتبلها إهداء، وبيعرفها الصحف والممثلين بأمريكا بيقولوا عليها ايه"، مضيفة أن هناك صحفية أمريكية عارضت هذا الحديث.

ما حِلْمتش تمثل عالميا

ولفتت إلى أن هند رستم لم تكن تحلم بالتمثيل على المستوى العالمي، ولكن العديد من الصحف كانت تكتب عنها، كما أن أفلامها عُرضت بالخارج.

محافظة على فساتين والدتي حتى الآن

ونوهت بأنها تحافظ على ملابس وفساتين والدتها على مدار 12 سنة منذ وفاتها، معقبة: "ليهم طريقة حفظ خاصة بقوم بيها، ولما يسافروا عشان معرض بره؛ بيعملولي بوليصة تأمين".

هند رستم بسنت رضا هيتشكوك برلنتي عبد الحميد أمريكي العالمية

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