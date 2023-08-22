180 يوما للاستخدام بدون شحن.. أفضل تابلت في العالم وصل أخيرا

تتواصل المنافسة في السوق العالمية للأجهزة اللوحية، وتتصدر Apple بأجهزة iPad الخاصة بها، هذه المنافسة، وتحاول شركات مثل Samsung و Huawei و Lenovo منافسة Apple، لكن الأمر لا يقتصر فقط على الشركات الكبيرة في هذه السباق، بل يحاول صانعو الأجهزة الصغيرة التواجد أيضًا في حلبة المنافسة.

وأطلقت إحدى هذه الشركات الصغيرة وهي ، Oukitel جهازها اللوحي الجديد المسمى RT7 Titan 5G ، وهو أول جهاز لوحي متين يدعم 5G. فيما يلي التفاصيل ...

مواصفات أوكيتيل RT7 Titan 5G

في الآونة الأخيرة ، قدمت Oukitel طراز RT6 الذي أعجب الجميع بمتانته وسعة بطارية 20000 مللي أمبير في الساعة، والآن ، جاءت الشركة بنموذج جديد، هو Oukitel RT7 Titan 5G الذي يعد أول جهاز لوحي متين يدعم 5G، وتم تصميمه لتحمل الظروف القاسية ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البناء والتصنيع أو بيئات أخرى demanding.

ويتميز RT7 Titan 5G بشهادة MIL-STD-810G و IP68/IP69K ، مما يعني أنه يمكنه تحمل السقوط والغبار والماء ودرجات الحرارة القصوى، كما أن لديه مصدًا مقاومًا للصدمات وطبقة مطاطية لحمايته من الصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek Dimensity 720 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، مما يجعله سريعًا ومستجيبًا.

ويحتوي على 256 جيجا بايت من التخزين، التي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويتميز RT7 Titan 5G بشاشة IPS قياس 10.1 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل. الشاشة ساطعة وواضحة، مما يجعلها سهلة المشاهدة حتى في ضوء الشمس المباشر.

ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا مزدوجة في الخلف تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر ثانٍ بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل.

ويعمل Oukitel RT7 Titan 5G ببطارية ضخمة 32000 مللي أمبير في الساعة ، يمكن أن توفر ما يصل إلى 180 يومًا من وقت الاستعداد. كما يدعم الشحن السريع ، حتى تتمكن من إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

السعر والتوفير

يتوفر RT7 Titan 5G حاليًا للشراء على AliExpress مقابل 311.49 دولارًا بدلاً من 1004.81 دولارًا.