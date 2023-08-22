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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شقيقين داخل حفرة للتنقيب عن الآثار في سوهاج

محل الواقعة بسوهاج
محل الواقعة بسوهاج

انتهت حياة شقيقين في العشرينات من العُمر؛ إثر انهيار حفرة عليهما أثناء داخل منزلهما، أثناء تنقيبهما عن الآثار بناحية قرية سلامون دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده انهيار حفرة داخل منزل بناحية قرية سلامون دائرة المركز، على شقيقين.

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وبالإنتقال والفحص تبين انتهاء حياة كلًا من:" محمد ع- 23 عامًا، وشقيقه أحمد ع- 20 عامًا، ويقيمان بناحية قرية سلامون"، داخل حفرة انهارت عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما دائرة المركز، وتم انتشال الجثتين وايداعهما بمشرحة المستشفى المركزي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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