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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت إشراف قضائي.. متى سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية.. قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف لتنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر.

وأضاف “حمزة” خلال حواره المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البروتوكولات مع هيئات مختلفة في الدولة، من أجل الاستفادة من كافة الإمكانيات من أجل تسهيل العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه يتم بذل مجهود كبير من أجل إتمام العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: “نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الدستورية المقبلة، مضيفًا: ”خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي تم تحديدها في هذا الشأن"، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة القومية للبريد إكسترا نيوز توك شو صدى البلد

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