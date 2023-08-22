عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق الطلاب.. الإدارية تؤيد عزل أستاذ بجامعة السويس

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد الأساتذة بجامعة السويس، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش.

قالت المحكمة، إن المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في عدم أمانته العلمية حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها والمنتهيين إلى أنه بالنسبة للبحث الأول المقدم من الطاعن والمعنون مفهوم الأزمة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بمُحافظة الإسماعيلية دراسة تقويمية فقد تضمن (27) فقرة تم نقلها بالحرف دون الإشارة إلى مصدرها، وذلك من رسالة الماجستير لاحدي الطالبات.

وأوضحت المحكمة أن هناك بحثاً آخر، والمعنون آليات مقترحة لتطوير إدارة المدرسة الثانوية بمصر على ضوء مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية ـ الهندرة ـ فقد تضمن نقلًا لأجزاء عديدة في صياغة إجراءات الدراسة الميدانية من رسالة الماجستير لطالب آخر.

المحكمة الإدارية مجلس الدولة جامعة السويس السويس المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر .. وإدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. وتأجيل قضية الجوكر

بأمر القضاء إلزام محافظة المنوفية بدفع 495 الف اشتراكات تأمينية

حفظ نزاع بين «سلامة الغذاء» و«هيئة الدواء» بشأن ترخيص المكملات الغذائية

اتقبض عليه مع واحدة فى بيته.. عقوبة الخيانة الزوجية تصل للسجن

إدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

قرار من الدستورية في الرعاية الاجتماعية والصحية بالضرائب

الإدارية العليا تلغي قرار مجازاة موظفة بالبحث العلمي

ترشيحاتنا

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

متى يتم اللجوء للمستشفيات .. وكيف تتم الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ