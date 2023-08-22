برلماني: رؤية متكاملة لدى القيادة السياسية لتطوير التعليم في مصر

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، قائلا: التعليم على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأشار نادر نسيم إلى أن هناك اهتمام بمسايرة العصر وإحلال التعليم الإلكتروني، فضلا عن الاهتمام الكبير بالتعليم الفني.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ بلقاء الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، لمتابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاوره الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين وجهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم، وتوفير الاعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم. قائلا انه اجتماع هام للغاية مع قرب حلول العام الدراسي.

وأكد يوسف نسيم، وجود رؤية متكاملة لدى القيادة السياسية لتطوير التعليم في مصر وإحداث نقلة ضخمة في المنظومة خلال السنوات المقبلة.

وتابع نائب الشيوخ: مصر تتحرك للمستقبل بكل قوة، وتطوير التعليم يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشنها القيادة السياسية.

وأشار النائب نادر يوسف نسيم إلى عملية تغيير شاملة في المناهج والتوسع في المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين وغيرهما، في إطار تطوير التعليم المصري .