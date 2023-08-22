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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء الشهادة الصحية

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة تفاصيل إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء الشهادة الصحية.


وقال عبدالغفار ،هي وثيقة تؤكد عدم إصابة العامل بأي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء الـهـدف منهـا
ضـمـان الصـحـة العامـة سـواء للعـامـل في مجـال التغذيـة أو المتعامل معه
على مستـوى مصر.

 

وأوضح متحدث الصحة أن هنــاك ما يقرب من 982 ألف و 368 عامل في مجال تداول الغذاء ، وهناك 251 مركزا للفحص والكشف على العاملين.


وأشار عبدالغفار الي أن العامل في مجال الغذاء يتوجه للمراكز لتقديم طلب ويتم عمل فحوصات إكلينيكية
وتحاليل معملية ثم يتـم إصدار شهادة لـه موضحا  إنه قريبا ستكون هذه الإجراءات مميكنة حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني ثم يتلقى رسالة بموعد الفحوصات وتصدر الشهادة من خلال وحدة الشهادات المؤمنة وترسل
له عن طريق البريد على عنوان والسكن.


واختتم متحدث الصحة قائلا : يتـم تجديـد الشهـادة سنويا في الفتـرة الحاليـة ولـكـن المتابـعـة والرقـابـة
تــم بشكل دوري

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