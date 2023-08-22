عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. قافلة بيطرية شاملة لعلاج الحيوانات مجاناً بدسوق| صور

صدى البلد

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تخفيفاً عن كاهل المربين، بقرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق.

محافظ كفر الشيخ يتفقد وحدة فحص سيارات النقل والأعمال الجارية بمحطة الرصف

كفر الشيخ.. استلام الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 45 حالة باطنة، و7 حالات سونار، و 14 حالة تناسلية، و 5 جراحات، و 72 «رش جماعي» وصرف العلاج المجاني اللازم للحالات المرضية.


جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق، والدكتورة عماد عبد العزيز، طبيب إدارة الرعاية، والدكتورة مي هنداوي طبيب إدارة الرعاية، والدكتورة السيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بدسوق، والدكتور محمد ذكي، والدكتورة محمد رأفت.

IMG-20230822-WA0164
IMG-20230822-WA0164
IMG-20230822-WA0165
IMG-20230822-WA0165
IMG-20230822-WA0166
IMG-20230822-WA0166
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين العلاج المجانى الطب البيطري جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ دسوق حيوانات طب البيطري قافلة بيطرية قافلة بيطرية مجانية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مديرية الطب البيطري مدير عام الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد وحدة فحص سيارات النقل والأعمال الجارية بمحطة الرصف

كفر الشيخ.. استلام الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

كفر الشيخ .. ورشة عمل لتدريب الفتيات على تصنيع الإكسسوارات والحلي | صور

لإقامة مركز خدمات بريدية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم المحطة الملكية

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض الأنشطة الصيفية بإدارة غرب

بالمستندات.. نقابة مهندسي كفر الشيخ ترفض قرار إيقاف التوقيعات وتعلن هذه الإجراءات

للاطمئنان على توافر الخدمات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية العامة

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للتكاتك في بيلا | صور

ترشيحاتنا

رسميا.. انطلاق قمة البريكس الـ 15 في جوهانسبرج

قرار هام من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ