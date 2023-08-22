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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسليم 50 ألفا.. الاتصالات: استخدام بصمة الوجه بكارت الخدمات الحكومي الموحد

الكارت الموحد
الكارت الموحد

كشف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل إطلاق أول كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

وقال خالد العطار خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، مضيفًا:"أصبح رقم الهاتف المحمول مرتبط بالكارت والرقم القومي والحساب البريدي". 

نسلم 50 ألف كارت

وواصل:" الكارت عبارة منظومة حوكمة، حيث يتضمن بصمة المواطن، وغير قابل للتزوير، ونحن في بورسعيد منذ 12 يومًا، ونتعامل مع المشاكل الأساسية، وخاصة بصمات كبار السن، وسيتم استخدام بصمة الوجه بدلًا من بصمة اليد، كما تم الاشتراك مع شركات المحمول لكل من ليس لديهم خطوط محمولة، مدة صلاحيته 3 سنوات ، وليس 3 أشهر فقط، متابعا :"نسلم 50 ألف كارت في الأسبوع، ويتم ارسال رسائل للمواطينن".

الاتصالات كارت خدمات موحد بصمة الوجه الدكتور خالد العطار جابر القرموطي التأمين الصحي

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