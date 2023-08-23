مياه القاهرة: سحب مليون و200 ألف عينة سنويا من المحطات للتأكد من سلامتها

للتأكد من جودة وسلامة المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، على أهمية التأكد من سلامة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين وضمان تقديم كوب ماء نقى مشددا على استمرار أخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات والتعامل مع البلاغات التى تصل الى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، إنه خلال عام تم اخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة، وأثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه بالاضافة لاستقبال 3600 بلاغ وتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل وفحصها من خلال أحدث الأجهزة بمعامل الشركة والتأكد من سلامة المياه.

وأوضح أن الشركة تمكنت من توفير اجهزة حديث للمعامل بتكلفة 40 مليون جنيه ومستمرة بشكل كامل فى تطبيق أحدث النظم العالمية للتأكد من جودة وسلامة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية مشيرا ان قطاع المعامل مستمر فى تحديث المنظومة الخاصة بفحص المياه وزيادة دورات التدريب بالنسبة للعاملين ومنحهم فرص لاستكمال الدارسات العلمية

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