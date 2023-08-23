تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

أثار وفاة كارولين منتصر، شابة في ال ٢٨ من عمرها، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من ولادتها طفلها الثاني.

ونشرت كارولين بالأمس عبر حسابها على فيسبوك، منشوراً، لمس قلوب رواد التواصل الاجتماعي، وكأنها رسالة وداع.

منشور كارولين قبل وفاتها

وكتبت كارولين: “و ف آخر كل يوم إنتي أم مقصرة وصديقة مشغولة وأخت بعيدة وموظفة مش شاطرة وزوجة عصبية وبنت عاقة ومبنعجبش حد وياريت حتى بنلاقي وقت لنفسنا !!”.

صدمة الأصدقاء

وتعرض اصدقاء كارولين لصدمة بعد موتها المفاجئ، وكتبوا لها مواقف جميلة جمعتهم، وقدموا لها أدعية في مثواها الاخير.

وكان رامز مراد، زوج كارولين، قد أعلن ١٢ اغسطس الماضي، ولادة زوجته، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “رسمياً بقينا اربعه 😍🥰😘 الحمدلله قام بالسلامه بعد تعب شديد 😍😍ادعولها 🥰 ربنا يخليكوا ليا ميحرمنيش منكو ابدا وحمدلله علي سلامتك يا عمري 🥰😍😘”.