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التنمية المحلية تزف بشرى سارّة..توفير 2 مليون فرصة عمل قريباً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التنمية المحلية تزف بشرى سارّة..توفير 2 مليون فرصة عمل قريباً

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج "مشروعك" يعد من أنجح البرامج الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ساهم منذ انطلاقه في 2015 وحتى مايو 2025 في تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع بالشراكة مع 6 بنوك وطنية.

1.4 مليون فرصة عمل مباشرة

أوضح قاسم أن هذه المشروعات وفرت نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة، بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه، ما أسهم في تحسين دخل آلاف الأسر المصرية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

طفرة في الأداء خلال مايو

وأشار مساعد الوزير إلى أن مايو الماضي شهد قفزة ملحوظة في عدد المشروعات مقارنة بشهر أبريل، حيث ارتفع عددها من 952 إلى 1206 مشروعًا بنسبة زيادة 130%، وقفزت التمويلات من 148 مليون جنيه إلى 364 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 3077 فرصة عمل جديدة خلال شهر واحد.

المحافظات الأكثر نشاطًا

تصدر المشهد محافظات سوهاج، أسيوط، بني سويف، وأسوان من حيث عدد المشروعات وحجم التمويل، وهو ما يعكس نجاح الوزارة في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق توزيع عادل للتنمية بجميع أنحاء الجمهورية.

تمكين الشباب والمرأة وتحقيق التنمية المستدامة

لفت قاسم إلى أن البرنامج يعزز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب والمرأة، من خلال تحويلهم إلى أصحاب مشروعات منتجة، وهو ما يسهم في تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف المقبل هو الوصول إلى مليوني فرصة عمل.

برنامج مشروعك وزير التنمية المحلية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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