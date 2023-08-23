بقوة 5 ريختر.. زلزال عنيف يضرب الصين ولا أنباء عن ضحايا

أعلن لمركز الصيني لشبكات الزلازل، اليم الأربعاء، إن زلزالاً بقوة 5 درجات ضرب مدينة داليان بإقليم لياونينج شمال شرق الصين ظهراً.

ونقلت الأنباء وكالة رويترز، ولا هناك معلومات عن الضحايا أو حجم الخسائر الذي تسبب فيها الزلزال.

وكانت ق. أفادت وسائل الإعلام التركية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال جديد بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية بينجول التركية.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة منطقة كيجي في بينجول.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 11.19 صباحًا، على عمق 8.47 كيلومترًا تحت الأرض.