برلمانية: الرئيس عمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ويقود الدولة نحو التنمية

أكدت النائبة أماني الشعولي، عضو ملس النواب ، وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، أن الحزب أعلن عن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة أخرى، دعما لمسيرة البناء في الدولة المصرية.

وقالت أماني الشعولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز"، إن الرئيس يستمع للشباب ويعمل على تنفيذ مقترحات الشباب، وتحويل العشوائيات وجعل حياة مواطن أفضل، مع الإستقرار والقضاء على الإرهاب الذي كان موجود في الدولة.

وتابعت أمين المراة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مبادرة حياة كريمة والتي عمل الرئيس السيسي على تنفيذها، عملت على توفير حياة كريمة للمواطن في قرى الريف المصري.

الظروف الصعبة

وأشارت أماني الشعولي، إلى أن الرئيس السيسي عمل على تنفيذ برنامج التنمية المستدامة 2030 ويسير بخطى ثابتة على الرغم من الظروف الصعبة والتي تواجه العالم وليس مصر فقط.