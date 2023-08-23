في قمة القرم الثالثة .. الرئيس التركي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تمسك تركيا بموقفها الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وجاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة الثالثة لمنصة القرم، وهي منبر دولي أطلقته أوكرانيا لزيادة الضغط الدولي على روسيا، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

وقال أردوغان: "تركيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم وتواصل القول إن ضمها (من قبل روسيا) غير شرعي، كما نتمسك بموقفنا الداعم لوحدة الأراضي الأوكرانية".

وأضاف: "من بين أولوياتنا ضمان سلامة وطمأنينة أبناء جلدتنا تتار القرم الأتراك الذين يعدون من السكان الأصليين بشبه جزيرة القرم".

ولفت إلى أن انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود سيجعلان المنطقة والعالم أجمع يتنفسان الصعداء.