قال الرئيس السابق لـ "مؤسسة التراث" الأمريكية، كيفن روبرتس، إنه يجب على الولايات المتحدة خفض المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا لأنها لا تستطيع الحفاظ على مستوى دعمها الحالي.

وأوضح روبرتس، أن الدول الأوروبية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد حتى تتمكن كييف من الاستمرار في محاربة روسيا.

وقف المساعدات

وقال روبرتس خلال ظهوره على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، حول قضية وقف تدفق المساعدات لأوكرانيا، إن مركز الأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يفخر بعلاقاته برئاسة رونالد ريجان، لكن الكثير قد تغير في أمريكا منذ أن كان في السلطة.

وأضاف: “الولايات المتحدة أضعف بكثير من الناحية الاقتصادية مما كانت عليه. من المستحيل بالنسبة لنا مقاضاة التدخلات العسكرية في أماكن متعددة حول العالم. وبالتالي، فإن مبدأ ريجان “السلام من خلال القوة” يحتاج إلى التكيف مع الحقائق الجديدة”.

وقال روبرتس: “لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة تحمل مستوى الدعم الذي تقدمه للأوكرانيين. الشعب الأمريكي يقول ذلك”، مستشهدا باستطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن الجمهور الأمريكي كان يتحول ضد استمرار تمويل كييف.

في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن من 40 مليار دولار إضافية من التمويل من الكونجرس، بما في ذلك 13 مليار دولار للمساعدة العسكرية الأوكرانية و 7.3 مليار دولار لاحتياجات كييف الأخرى.

وارتبط الاقتراح بتوفير 12 مليار دولار للإغاثة من الكوارث في الولايات المتحدة.

وقال روبرتس إنه يريد أن “يفوز” الأوكرانيون وحث ألمانيا وفرنسا على سحب المزيد من ثقلهما لتحقيق هذا الهدف.

وعندما سئل عن تعريفه للانتصار الأوكراني، قال إنه “يريد الأرواح الثمينة التي تزهق لتتوقف عن فقدانها اليوم”.