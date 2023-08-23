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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: قصف روسي على ميناء إيزميل يدمر 13 طن حبوب| تفاصيل

صدى البلد

أعلن وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية أوليكاندر كوبركوف،اليوم الأربعاء، عن تدمير 13000 طن من الحبوب المخصصة للتصدير إثر هجوم روسي على ميناء إيزميل على نهر الدانوب خلال الليل.

 

وقال أوليكاندر كوبركوف إن الحبوب كان مقدرًا للذهاب إلى مصر ورومانيا، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

 

وأضاف كوبركوف أن محطات الحبوب الخاصة والمستودعات والبنية التحتية للشحن تضررت أيضًا نتيجة للهجوم الذي قامت به طائرة بدون طيار من طراز شاهد.

 

وقال إن قدرة التصدير للميناء قد انخفضت بنسبة 15 ٪ ، متهمة روسيا بشكل منهجي لوقف الصادرات الزراعية الأوكرانية.

وقال كوبركوف: "في المجموع ، تم تدمير 270،000 طن من الحبوب في شهر من الهجمات على الموانئ".

 

في الشهر الماضي ، انسحبت روسيا من صفقة سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

 

في يوم الثلاثاء ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا "تم إلقاء اللوم على النفاق" في الأزمة الحالية في الأسواق العالمية ، مضيفًا أن بلاده "لا تزال وستكون مورد طعام موثوقًا لأفريقيا".

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