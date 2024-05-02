خالد الجندي مهنئاً عمال مصر: العمل شرط لدخول الجنة

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عمال مصر بعيدهم، الذى يحتفل فيه فى الأول من مايو من كل عام.

واستدل «الجندي»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: بقول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».

وأوضح أن الله تعالى أثني في الآية عليهم واشترط العمل لدخول الجنة والنجاة من النار، والإنتاج عمل صالح، وإذا لم يكن الإنتاج هو العمل الصالح فأي عمل سيكون".



وتابع: "الله خلق الإنسان لعبادته وعمارة الأرض، وخلافته، والذي يحض الإنسان على العمل الصالح هو الله، فإشاعة البهجة أمر به الله تعالى الإنسان المسلم".

