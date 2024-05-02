ما حكم ترك العمل بدون عذر؟ خالد الجندي يجيب

تساءل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على هل يجوز عدم العمل بدون عذر يمنع الشخص من العمل؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإنسان الذي يعيش دون عمل يمثل عبئا كبيرا على المجتمع، ولا يستحق أن يتواجد به، إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من ذلك".

وأوضح أن الله رزق بعض الأشخاص الصحة وجعل لهم جسدًا قويًا، يساعدهم على العمل، إلا أنهم يفضلون التسول ومد يدهم إلى الغير.

وأضاف أن المتسولين يتحايلون على القانون من خلال بيع السلع التافهة، التي يستخدمونها كغطاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.