بلينكن يحذر نتنياهو: عملية رفح تغلق الطريق أمام الاتفاق مع السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين الذين التقى بهم في وقت سابق من هذا الأسبوع في تل أبيب، إنه يجب التوصل إلى اتفاق الرهائن قريبًا إذا كانت القدس لا تزال ترغب في التوقيع على اتفاق مع السعودية، حسبما قال مسؤولان مطلعان على الأمر لتايمز أوف إسرائيل.

حذر بلينكن من أن نافذة التوصل إلى اتفاق بدأت تنغلق، وأن هجومًا إسرائيليًا كبيرًا في رفح من المرجح أن يغلقها تمامًا، كما يقول المسؤولون.

يتكهن مسؤول أمريكي بأن اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والسياسات غير المواتية بشكل متزايد في الكابيتول هيل تجعل من الصعب على البيت الأبيض الانتظار لفترة أطول قبل تقديم صفقة إلى الكونجرس.

ذكرت صحيفة الجارديان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة والسعودية يمكنهما المضي قدمًا في اتفاق ثنائي توفر فيه واشنطن للرياض ضمانات أمنية دون اتفاق جانبي