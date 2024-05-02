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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: كفاية فجر في الخصومة بعد الطلاق

عويضة عثمان
عويضة عثمان

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "خطوات الحفاظ على الود بين الزوجين بعد الانفصال؟".

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "طول ما إحنا كويسين الأخلاق تبقى كويسة، أول ما نختلف تظهر الأخلاق الحقيقية، الإنسان الذى يخاف الله عند الاختلاف يستر لا يفضح، وفى ناس لما تخاصم تفجر، وتفشي الأسرار".

وتابع: "الزوجين عند الخلاف، بيقعدوا فى مجلس، إما بيقعدوا للإنفصال أو الصلح وإصلاح سبب المشاكل، طيب هنطلق وكل واحد يروح لحاله يبقى بلاش نفتح ونتكلم فى عيوب بعض، تكفى كلمة إننا كويسين جدا بس غير متفقين، لكن الآن دلوقتى تلاقى تسجيل مكالمات للسب والشتم وصور للإهمال فى البيت".
 

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