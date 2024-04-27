أسباب ارتفاع حالات الطلاق في مصر.. خبير علاقات أسرية يكشف السبب

كشف الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، بالإضافة إلى أهم العوامل التي تؤدي عادة إلى الخلاف بين الزوجين، وقد تصل إلى حد الطلاق في الكثير من الحالات.

وأضاف أحمد علام، خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير، مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا توجد حياة زوجية تخلو من الخلافات والمشاكل، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسباب غير المنطقية "تافهة"، التي تبدأ بها هذه الخلافات بين الزوجين.

وأشار خبير العلاقات الأسرية، إلى أنه من بين أسباب الطلاق بين الزوجين وجود الغيرة، والتي تكون متبادلة بين الطرفين والتي قد تنتج عن عدم الثقة من الزوج في زوجته أو العكس.

وأوضح أن هناك نوعا من الغيرة يسمى الغيرة المرضية ونهاية هذه الغيرة الطلاق ولا يمكن تحملها من الزوجين، مشيرًا إلى أن نجاح الحياة الأسرية عبارة عن عملية متبادلة بين الطرفين ولا يمكن تحمل الأمر فقط من الزوج أو الزوجة.

ولفت إلى أن نسب وأرقام الطلاق تقلق في الأيام الحالية، موضحًا أن جميع أنواع الزواج سواء كان زواجا تقليديا أو عن حب أو من خلال التعارف على مواقع التواصل الاجتماعي تشهد نسبا متقاربة من الخلافات وحالات الطلاق.