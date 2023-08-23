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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تشارك في معرض الأثاث والديكور HOME IN

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي ستشارك بعدد من منتجات شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بمعرض الأثاث والديكور “HOME IN” المزمع إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 24-27/8/2023.

أوضح "بكر" أن المشاركة في “HOME IN” تأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، بالحرص على المشاركة الفعالة في مختلف المعارض الداخلية والخارجية لتوفير منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة تضاهي مثيلتها العالمية، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به شركات الإنتاج الحربي إلى جانب دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر حيث تقوم هذه الشركات بتلبية مطالب القطاع المدني من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.

أشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الشركة (مصنع 27 الحربي) ستشارك في المعرض بعدد من منتجاتها المدنية مثل (الشفاطات ذات محرك 1.5 حصان، محرك 2 حصان، وسيتم إستعراض مواد مطبوعة عن ماكينة تصنيع نشارة الأخشاب والتي تعد منتج جديد للشركة)، بينما ستشارك الشركة (مصنع 99 الحربي) ببعض منتجاتها المدنية من (الدواليب الجرارة، الأسرّة، مناضد وكراسي الاستقبال، المكتبات).

معرض “HOME IN” 

ومن المتوقع أن يضم معرض “HOME IN” نخبة من المصانع والشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات والديكور بهدف تنشيط الأسواق الداخلية وإتاحة الفرصة للمهتمين بصناعة الأثاث والمقبلين على الزواج للتعرف على كل ما هو جديد وأحدث الموديلات في صناعة الأثاث والمفروشات والديكور.

الانتاج الحربى معرض الاثاث الديكور HOME IN مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

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