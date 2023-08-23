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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي

صدى البلد

أعلن إسلام صادق الناقد الرياضي عن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب إسلام صادق :" غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي".

 

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى إن الأهلى فرع الجزيرة يشهد احتفالية مقامة اليوم، بإقامة فقرات غنائية ووجود فرق جماعية مع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

الأهلى استثنائي

وأشار قنديل خلال مداخله هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية" النهار" أن هذا العام للأهلى عام استثنائي لذلك سمي هذا الحفل بـ " الأهلى استثنائي" والأهلى دائما يكون في الصدارة.

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