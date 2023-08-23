تحت شعار الأهلى استثنائي| تامر أمين يشيد بالاحتفالية المقامة بنادي الجزيرة

أشاد الإعلامى تامر أمين خلال برنامج اآر النهار بالاحتفالية المقامة بـالنادي الأهلى فرع الجزيرة قائلاً: هذا الفرع هو " عاصمة الأهلي " حيث تقام الاحتفالية الكبري الذي يديرها مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة الرياضية والأخلاقية.

الأهلى استثنائي

وأضاف أمين أن هذه الاحتفالية تقام تحت عنوان " الأهلى استثنائي".

وأبدي إعجابه باسم الاحتفالية فالاسم يليق على منظومة وكيان الأهلى، مؤكدا أن الأهلى استثنائي ليس في كرة القدم فقط وإنما في الدولة المصرية، لافتا إلى أن المنظومات التى تعمل بتكتيك ودراسة ورؤية ونظام وعمل وإعلاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهذه المنظمات بالفعل تنجح بجدارة ولكنها مؤسسات قليلة.

وأكد أن كل رؤساء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين التنفذيين للأهلى والتسويق والعمال والفنيين منظومة كاملة واسثنائية وناجحة في الكرة المصرية والرياضة المصرية والدولة المصرية.