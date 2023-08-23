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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

صدى البلد

قام محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بتصوير حملة إعلانية جديدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتنسيق والموافقة من نادي الأهلي. 

وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود النادي لدعم ومساندة اللاعب في مساعيه لتسوية الأمور المالية التي تواجهه.

 

تسديد غرامة نادي الزمالك

زمن المعروف أن كهربا مطالب بتسديد غرامة مالية تقدر بمبلغ 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك. ولهذا الغرض، تعاون النادي الأهلي معه لتقديم الدعم بكافة السبل الشرعية لمساعدته في هذه القضية.

وأرسلت لجنة الانضباط بالفيفا، خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه.

 

وكان كهربا قد تقدم بطلب من خلال محاميه خلال الأيام القليلة الماضية، لمنحه مهلة أخيرة لتجهيز أموال غرامته، تجنبًا للإيقاف مرة أخرى.


 
وكشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن البطولات التي يغيب عنها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بعد تقليص عقوبته من قبل لجنة التظلمات.

وكانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة محمود "كهربا" بالإيقاف ل12 مباراة وتغريمه ماديا مبلغ مليون جنيه، قبل أن تخفف لجنة التظلمات العقوبة بعد 3 شهور إلى النصف، ليصبح الإيقاف 6 مباريات والغرامة نصف مليون جنيه.

 

 

عودة مدرب الأهلي والاستعداد للموسم الجديد

من جهة أخرى، سيعود المدرب السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة. وذلك بعد انتهاء إجازته السنوية التي استمتع بها في سويسرا بعد انتهاء مباراة الفريق في دور الـ8 لبطولة كأس مصر. يأتي ذلك استعدادًا لبدء الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

 

ترتيبات معسكر الفريق في النمسا

خلال فترة إجازته، قام كولر بمتابعة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بمعسكر الفريق في النمسا. من المقرر أن يقام هذا المعسكر في الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، حيث سيتم خلاله تدريب الفريق وتجهيزه للموسم الجديد.

 

فحوصات طبية استعدادًا للموسم

من المقرر أن يخضع لاعبو الفريق لفحوصات وقياسات طبية خاصة في الفترة المقبلة. تهدف هذه الفحوصات لتقييم الحالة الصحية للعناصر البشرية والتأكد من استعدادهم البدني للموسم الجديد، الذي يتطلب التفاني والتحضير الجيد.
 

عقب استقالة الزمالك.. قرار جديد من الأهلي بشأن غرامة كهربا

 

ويدرس مسئولو النادي الأهلي، تسوية غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للفريق، مع إدارة مجلس نادي الزمالك الجديدة، عقب قرار مجلس إدارة نادي الزمالك السابقة بالتقدم باستقالة جماعية من منصبه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك.

ويدرس النادي الأهلي التواصل مع إدارة نادي الزمالك الجديدة، والتي تم تعيينها بعد رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والإدارة السابقة التي تقدمت باستقالتها؛ من أجل تسوية غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

تسوية الغرامة لمساندة الزمالك

ويأتي ذلك من أجل مساندة نادي الزمالك في الأزمة المالية الراهنة، وإنهاء بعض الأزمات، من خلال الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، كما يدرس مسئولو النادي الأهلي أيضا، تقديم شكوى ضد النادي البرتغالي، على أن يقوم كهربا بدفع الجزء الخاص به “كاش”.

ومن المتوقع أن يدفع محمود عبد المنعم كهرباء، نصف الغرامة المالية لنادي الزمالك، بعد مخاطبة مسئولي النادي الأهلي لمسئولي الزمالك.

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