ناهد إمام: الإخوان تعامل أعضاءها بطبقية وعنصرية

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها انشقت عن جماعة الإخوان في عام 2008، موضحةً: "المرأة مهمة عند الإخوان في الانتخابات حتى تشارك في حملات طرق الأبواب وتتحدث مع الناس وتقنعهم، وفعلت ذلك في عام 2005.. المرأة بالنسبة لهم ورقة".

وأضافت "إمام"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أستقطب بنات وسيدات وأضمهم إلى المرأة، وهذا هو دور المرأة في الجماعة، كما أن المرأة تنجب الأطفال وتغذيهم بأدبيات الإخوان، وكنت أقوم بهذه الأدوار.. ولكن الحقوق؟ لم أرَ أننا نحصل على شيء".

كان ينسحب على الزوج

وتابعت الكاتبة: "الجماعة تتسم بالطبقية والعنصرية، كانوا يحددون لنا ما سنفعله في مؤسسات الدولة على قدر إمكانياتنا، وهو ما كان ينسحب على الزوج زوجته، وهناك طبقية في توزيع الأسر وفقا للحالة الاقتصادية للأفراد والأسر، أما تصدير بأن أعضاء الجماعة أخوة فهو ليس صحيحا، أعضاء هذه الجماعة لم يكونوا متجانسين ورأيت كل هذه الأمور في جماعة التبليغ".