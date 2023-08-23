الليلة.. ناهد إمام ضيفة "الباز" في برنامج "الشاهد" على قناة "اكسترا نيوز"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، اليوم الاربعاء، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز

وتكشف "إمام" خلال اللقاء كيف تعرفت على الفكر الإخواني؟ ودور قسم الأخوات داخل الجماعة لاستقطابها خاصة بعد نجاحها في الثانوية العامة، وكيف تعرضت لعملية "غسيل مخ" في الأيام الأولى لها داخل الجامعة؟.

وتتحدث "إمام" عن علاقتها بالقيادي الإخواني عصام العريان وزوجته، وسر الخلاف بين زوجة العريان وعزة الجرف، كما تكشف أسباب هذا الخلاف، وكذا أسباب توجهها في بداية عملها الصحفي إلى الصحافة الإسلامية، ومن المسؤول عن هذا التوجه؟، ومن المسؤول عن تدريب الأخوات في قسم الإعلام داخل الجماعة الإرهابية.

وتكشف "إمام" تفاصيل زواجها من إخواني داخل التنظيم، وتعامله العنيف معها، وعلاقتها بزينب الغزالي، ولماذا تزوج قبلها 11 مرة، ولماذا كان يتم تدريبه على استخدام الدين في جذب الضحايا و جذب النساء، كما تجيب، هل المراجعات الفكرية ليست كافية للتخلص من أفكار تلك الجماعات أم لا؟.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشر مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .